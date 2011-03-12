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    Буссуфа о шансах Марокко на ЧМ-2018: «Сделаем все возможное, чтобы выйти из группы»

    Теги Мубарак Буссуфа ЧМ-2018 сборная Марокко

    Полузащитник сборной Марокко Мубарак Буссуфа поделился мнением о перспективах команды на ЧМ-2018, где африканцы сыграют в группе с Португалией, Испанией и Ираном.

    «Нам досталась непростая группа, но мы должны на сто процентов использовать свои шансы. Команда будет готова показать свой лучший футбол. Мы будем играть с отличными командами и знаем, что нам предстоит, а там видно будет.

    Если не нацеливаться как минимум на выход в плей-офф, лучше вообще никуда не ездить. Мы едем на чемпионат мира не для того чтобы просто выходить на поле, а чтобы показать, на что способны. Сделаем все возможное, чтобы выйти из группы.

    Иран — непростой соперник. Иранцы выиграли отборочный турнир в своей группе, при этом почти не пропускали. А на чемпионате мира все будут предельно сконцентрированы, особенно в такой группе. Надо быть готовыми сыграть со всеми, но, разумеется, результат первой встречи в значительной степени определит дальнейшие события», – сказал Буссуфа.

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