Владелец футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди выбежал на поле с пистолетом

Российский предприниматель и владелец клуба ПАОК из Салоников Иван Саввиди выбежал с пистолетом на поле во время матча с афинским АЕК. Он был возмущён решением арбитра, не засчитавшего гол, который забила его команда.

До самого конца матча чемпионата Греции, который проходил в Салониках, не мог определиться фаворит. Только на 90-й минуте защитник ПАОКа Фернанду Варела забил мяч в ворота противника, но судья посчитал, что гол был из положения «вне игры». Футболисты ПАОКа, как и почти весь стадион, выразили бурный протест решению судьи. Игроки афинской команды даже удалились в подтрибунное помещение, чтобы не попасться спускающейся на поле толпе.

С трибуны спустился и владелец клуба из Салоников Иван Саввиди. Фотографы успели запечатлеть, что у него при себе был пистолет в кобуре. Он начал препирательства с арбитром встречи Гиоргосом Коминосом. Представители АЕКа сообщили, что он угрожал и директору столичного клуба Василису Димитриадису.

Championat.com сообщает, что через два часа после встречи судья всё-таки засчитал гол, но футболисты АЕК отказались продолжать матч из-за опасений по поводу своей безопасности. В результате победил ПАОК со счётом 1:0.