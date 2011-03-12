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    Почеттино о травме Кейна: «Надо дождаться результатов обследования, надеюсь, там ничего серьезного»

    Теги премьер-лига Англия травмы Тоттенхэм Борнмут Маурисио Почеттино Харри Кейн

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча с «Борнмутом» (4:1).

    «Я очень рад сегодняшней победе. Радует, как команда отреагировала на вылет из Лиги чемпионов. Соперник начал матч в очень высоком темпе, они создали нам трудности.

    Завтра Кейн пройдет обследование травмированного голеностопа. У него уже была травма в том же месте на той же ноге. Надеюсь, там нет ничего серьезного. Нужно подождать до завтра.

    Он настроен позитивно. У него сильный характер. Он рад победе команды, но расстроен из-за своей травмы», – сказал Почеттино.

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