Арсен Венгер: «Наша работа заключается в том, чтобы давать результат и возвращать доверие болельщиков»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после победы над «Уотфордом» (3:0).
«Сегодня мы добились победы и в целом, я считаю, было важно сохранять стабильность после победы над «Миланом».
«Уотфорд» мощно начал второй тайм, но в целом это убедительная и очень важная победа.
Рекорд Чеха (200 «сухих» матчей в АПЛ) просто феноменален. Фантастическая мотивация, фантастическое желание и блистательный интеллект.
У нас был неудачный период, и болельщикам было тяжело так же, как и нам. Но наша работа заключается в том, чтобы держаться вместе в важные периоды, давать результат и возвращать доверие болельщиков своей игрой», – сказал Венгер.