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    Арсен Венгер: «Наша работа заключается в том, чтобы давать результат и возвращать доверие болельщиков»

    Теги Арсен Венгер Уотфорд премьер-лига Англия Арсенал

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после победы над «Уотфордом» (3:0).

    «Сегодня мы добились победы и в целом, я считаю, было важно сохранять стабильность после победы над «Миланом».

    «Уотфорд» мощно начал второй тайм, но в целом это убедительная и очень важная победа.

    Рекорд Чеха (200 «сухих» матчей в АПЛ) просто феноменален. Фантастическая мотивация, фантастическое желание и блистательный интеллект.

    У нас был неудачный период, и болельщикам было тяжело так же, как и нам. Но наша работа заключается в том, чтобы держаться вместе в важные периоды, давать результат и возвращать доверие болельщиков своей игрой», – сказал Венгер.

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