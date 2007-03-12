Арсен Венгер: «Наша работа заключается в том, чтобы давать результат и возвращать доверие болельщиков»

Главный тренер Арсен Венгер поделился впечатлениями после победы над (3:0).

«Сегодня мы добились победы и в целом, я считаю, было важно сохранять стабильность после победы над .

«Уотфорд» мощно начал второй тайм, но в целом это убедительная и очень важная победа.

Рекорд Чеха (200 «сухих» матчей в АПЛ) просто феноменален. Фантастическая мотивация, фантастическое желание и блистательный интеллект.

У нас был неудачный период, и болельщикам было тяжело так же, как и нам. Но наша работа заключается в том, чтобы держаться вместе в важные периоды, давать результат и возвращать доверие болельщиков своей игрой», – сказал Венгер.