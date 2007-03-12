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    Петр Чех: «200 «сухих» матчей в АПЛ – невероятный личный рубеж»

    Теги Петр Чех Уотфорд премьер-лига Англия Арсенал Трой Дини

    Голкипер «Арсенала» Петр Чех поделился впечатлениями после матча с «Уотфордом» (3:0), ставшего для вратаря 200-й «сухой» игрой в английской премьер-лиге.

    «Знали, что у нас сейчас непростой период, мы должны были взглянуть на себя, и в середине недели мы добились важнейшего результата в матче с «Миланом». На мой взгляд, мы сумели сохранить ту заряженность и на сегодняшний матч.

    Трой Дини забил нам пенальти в матче первого круга. Иногда ты следуешь интуиции, и сегодня я поймал себя на мысли, что это подходящий момент. Я неплохо рассчитал время, чтобы отразить этот удар. Сегодня все получилось.

    200 «сухих» матчей в премьер-лиге – невероятный личный рубеж. В 18 стартовых матчах я 9 отыграл на ноль, однако последующие 11 получились неудачными, но главное – это победы, поэтому больше всего разочаровывали поражения», – сказал Чех.

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