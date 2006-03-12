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    Бьорн Сигурдарсон: «Если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о «Зените»

    Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Бьорн Сигурдарсон

    Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

    - После матча с «Краснодаром» прошло больше недели. Какие впечатления остались от игры?

    - Был впечатлен скоростями, которые были на поле. Такой темп я видел в матчах против клубов английской премьер-лиги. Игра против «Краснодара» была отличной, но нам немного не повезло.

    - Как тебе атмосфера на стадионе?

    - Это невероятный уровень. Мне кажется, прежде я никогда не играл на таких стадионах. Красивый экран, отличный газон. Но я уверен, что «Ростов Арена» тоже произведет на меня впечатление.

    - Приехало много болельщиков нашей команды.

    - Поддержка была на высоком уровне. Даже когда мы проигрывали, фанаты гнали вперед, это было здорово.

    - Впереди встреча против «Зенита». Что можешь сказать о сопернике?

    - Знаю, что они идут в таблице рядом с «Краснодаром». Это сильный клуб, матч обещает быть трудным. Но у нас было время, чтобы хорошо подготовиться. Теоретические занятия позволили узнать о «Зените» достаточно. Мы знаем, как играть против этой команды и будем стараться реализовать это на поле.

    - «Зенит» — самый популярный клуб России в Европе?

    - Трудно сказать, но если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о «Зените».

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