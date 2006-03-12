Бьорн Сигурдарсон: «Если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о «Зените»

Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

- После матча с «Краснодаром» прошло больше недели. Какие впечатления остались от игры?

- Был впечатлен скоростями, которые были на поле. Такой темп я видел в матчах против клубов английской премьер-лиги. Игра против «Краснодара» была отличной, но нам немного не повезло.

- Как тебе атмосфера на стадионе?

- Это невероятный уровень. Мне кажется, прежде я никогда не играл на таких стадионах. Красивый экран, отличный газон. Но я уверен, что «Ростов Арена» тоже произведет на меня впечатление.

- Приехало много болельщиков нашей команды.

- Поддержка была на высоком уровне. Даже когда мы проигрывали, фанаты гнали вперед, это было здорово.

- Впереди встреча против «Зенита». Что можешь сказать о сопернике?

- Знаю, что они идут в таблице рядом с «Краснодаром». Это сильный клуб, матч обещает быть трудным. Но у нас было время, чтобы хорошо подготовиться. Теоретические занятия позволили узнать о «Зените» достаточно. Мы знаем, как играть против этой команды и будем стараться реализовать это на поле.

- «Зенит» — самый популярный клуб России в Европе?

- Трудно сказать, но если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о «Зените».