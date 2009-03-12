Костас Манолас: «Гол «Торино» я посвящаю Астори, он был потрясающим парнем»

Защитник «Ромы» Костас Манолас рассказал, кому посвятил забитый гол в ворота «Торино» (3:0) и поделился ожиданиями от матча с .

«Я посвящаю свой гол Давиде Астори, он был потрясающим парнем. Нам всем было очень грустно на протяжении всей недели.

Мы играли невзрачно в первом тайме, но забитый гол нас немного раскрепостил и мы показали хороший футбол.

Наша цель – достичь четвертьфинала в ЛЧ. Надеемся сделать это для фанов, поскольку они многое для нас значат.

Мы будем тяжело работать над подготовкой к матчу с «Шахтером» следующие дни, чтобы пройти в следующий раунд.

Мы будем сфокусированы, умными, спокойными, используем свой ум и опыт. Как играл «Юве» с : без этих аспектов мы не сможем пройти дальше», – сказал Манолас.