Президент «Урала»: «Такого поля, как у нас, ни у кого нет, кроме «Зенита» и «Краснодара»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о работе по подготовке поля стадиона «СКБ-Банк Арена» к матчу с , который пройдет 12 марта.

– Сегодня на нашем сайте выложены фотографии с газоном, заходите и смотрите. Такого поля, как у нас, ни у кого нет, кроме, возможно, и «Краснодара». Так что у нас все хорошо.

- То есть в Тюмень игру не перенесут?

– Мы будем играть дома, а не в Сибири. У нас все нормально.

- Могли ли сыграть на стадионе, который готовят к ?

– Не могли. Там поле вообще не готово, и снег лежит. Стадион готовят к апрелю месяцу и буквально в конце февраля включили подогрев. У нас сейчас «минус 12», поэтому там никак не могли сыграть.

Если заранее знали, что могут дать там провести тестовый матч, то, возможно, можно было бы что-то изменить, но никто этого не знал. Арену готовят к 1 апреля, – сказал Иванов.