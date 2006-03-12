Президент «Урала»: «Такого поля, как у нас, ни у кого нет, кроме «Зенита» и «Краснодара»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о работе по подготовке поля стадиона «СКБ-Банк Арена» к матчу с «Локомотивом», который пройдет 12 марта.
– Сегодня на нашем сайте выложены фотографии с газоном, заходите и смотрите. Такого поля, как у нас, ни у кого нет, кроме, возможно, «Зенита» и «Краснодара». Так что у нас все хорошо.
- То есть в Тюмень игру не перенесут?
– Мы будем играть дома, а не в Сибири. У нас все нормально.
- Могли ли сыграть на стадионе, который готовят к ЧМ-2018?
– Не могли. Там поле вообще не готово, и снег лежит. Стадион готовят к апрелю месяцу и буквально в конце февраля включили подогрев. У нас сейчас «минус 12», поэтому там никак не могли сыграть.
Если заранее знали, что могут дать там провести тестовый матч, то, возможно, можно было бы что-то изменить, но никто этого не знал. Арену готовят к 1 апреля, – сказал Иванов.