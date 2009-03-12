Хавбек «Тосно» Жигулев: «Тосно» создал больше стопроцентных моментов, чем «Рубин»

Полузащитник «Тосно» Илья Жигулев прокомментировал поражение от «Рубина» в матче 22-го тура чемпионата России (0:1).

– Ожидали сложной игры – матч таким и сложился. 100-процентных моментов мы имели больше, хотя соперник больше нас контролировал мяч.

– В начале второго тайма инициативу взяли, что не получилось?

– Стали правильнее прессинговать, вынуждали соперники выбивать вперед, играли больше в атаку и начались появляться моменты. Обидно конечно, что пропустили и проиграли. Главное теперь для нас – настраиваться на «Анжи», а из прошедшей игры сделать выводы и двигаться дальше.

– Фактор домашнего поля в другом городе сильно сказался?

– Поле хоть и синтетика, но хорошее, поэтому в этом плане нет проблем. Конечно, очень холодно. Но все в равных условиях, поэтому про погоду и поле смысла говорить нет, – отметил Жигулев.