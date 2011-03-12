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    Кристиан Нобоа: «Тяжело играть в мороз, но понимаешь, что это Россия»

    Теги Рубин Кристиан Нобоа премьер-лига Россия

    Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа прокомментировал победу над «Тосно» (1:0) в выездном матче РФПЛ.

    – Почему от матчу к матчу команда либо пропускает в концовках, либо близка к этому, как было сегодня?

    – Это сложная ситуация. Мы уже разговаривали с главным тренером на эту тему. С «Анжи» в прошлом туре пропустили, сегодня чуть не повторили это. Нам нужно больше концентрации и больше тренироваться. Надо делать выводы, почему допускаем такие ошибки.

    – Насколько трудно было перейти к минусовой температуре после теплых условий, в которых команда готовилась к игре?

    – На самом деле тяжело из-за низких температур и мороза, особенно когда начинаешь разминаться и играть. Тяжело идет мяч, но потом понимаешь, что это Россия, и мы должны адаптироваться к этой температуре.

    – Насколько трудно играть без номинального форварда? Игру пропускал Азмун, Жемалетдинов был заменен.

    – И Попов, и Жемалетдинов хорошо сыграли. Понятно, что нам проще играть, когда контролируем мяч. Ждем, когда Азмун восстановится, но и с ребятами было отлично играть, – сказал Нобоа.

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