«Челси» продлил контракт с 18-летним защитником Чалобой

объявил о заключении нового соглашения с защитником академии .

Контракт с 18-летним игроком юниорской сборной Англии (U-19) продлен на 3,5 года.

Чалоба в этом сезоне регулярно выступал за резервную команду «Челси» и за команду до 19 лет. В составе последней он пробился в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА, где на следующей неделе встретится с «Реалом». Неделю назад защитник попал в заявку на матч АПЛ с «Ман Сити» (0:1), но не вышел на поле.

Комментарий Чалобы: «Это здорово, и это говорит о том, что я максимально выкладываюсь и много работаю. Тот факт, что я так долго нахожусь в таком большом клубе, говорит о моем постоянном развитии и прогрессе, и теперь мне необходимо лишь продолжать работать и не сбавлять обороты. Мне важно сейчас не расслабляться, трудиться, не поднимая головы, концентрироваться на предстоящих матчах.

Когда тренируешься с такими игроками, как Азар или Рюдигер, который играет на моей позиции, это очень здорово. Я хочу учиться, каждый день впитывать новую информацию, потому что необходимо уметь применить все, чему учишься на тренировках, во время матчей, если хочешь играть на высшем уровне.

Мне было очень приятно попасть в запас на матч с «Ман Сити» и присутствовать на «Этихаде». Я впервые был заявлен на такой большой матч, где присутствовало столько болельщиков, и на таких стадионах хочется выступать каждую неделю».