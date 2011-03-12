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    Луис Суарес забил всем клубам Ла Лиги, против которых играл

    Теги Барселона примера Испания Луис Суарес

    Форвард «Барселоны» Луис Суарес в матче чемпионата Испании с «Малагой» (2:0) забил победный гол.

    Уругваец поражал ворота всех команд примеры, против которых играл.

    Больше всего голов Суарес забил «Бетису» – 9, по 8 – «Депортиво» и «Спортингу».

    Далее мячи нападающего распределились так:

    7 – «Эспаньол», «Эйбар»

    6 – «Лас-Пальмас»

    5 – «Реал», «Атлетик», «Гранада»

    4 – «Сельта», «Валенсия», «Кордоба», «Жирона»

    3 – «Атлетико», «Сосьедад», «Вильярреал», «Хетафе», «Алавес», «Леганес», «Лаванте», «Райо Вальекано»

    2 – «Севилья», «Альмерия»

    1 – «Осасуна», «Малага».

    Со статистикой Суареса можно ознакомиться здесь.

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