Луис Суарес забил всем клубам Ла Лиги, против которых играл

Форвард «Барселоны» Луис Суарес в матче чемпионата Испании с «Малагой» (2:0) забил победный гол.
Уругваец поражал ворота всех команд примеры, против которых играл.
Больше всего голов Суарес забил «Бетису» – 9, по 8 – «Депортиво» и «Спортингу».
Далее мячи нападающего распределились так:
7 – «Эспаньол», «Эйбар»
6 – «Лас-Пальмас»
5 – «Реал», «Атлетик», «Гранада»
4 – «Сельта», «Валенсия», «Кордоба», «Жирона»
3 – «Атлетико», «Сосьедад», «Вильярреал», «Хетафе», «Алавес», «Леганес», «Лаванте», «Райо Вальекано»
2 – «Севилья», «Альмерия»
1 – «Осасуна», «Малага».
Со статистикой Суареса можно ознакомиться здесь.