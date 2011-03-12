Луис Суарес забил всем клубам Ла Лиги, против которых играл

Форвард «Барселоны» в матче чемпионата Испании с «Малагой» (2:0) забил победный гол.

Уругваец поражал ворота всех команд примеры, против которых играл.

Больше всего голов Суарес забил «Бетису» – 9, по 8 – «Депортиво» и «Спортингу».

Далее мячи нападающего распределились так:

7 – «Эспаньол», «Эйбар»

6 – «Лас-Пальмас»

5 – «Реал», «Атлетик», «Гранада»

4 – «Сельта», «Валенсия», «Кордоба», «Жирона»

3 – «Атлетико», «Сосьедад», «Вильярреал», «Хетафе», «Алавес», «Леганес», «Лаванте», «Райо Вальекано»

2 – «Севилья», «Альмерия»

1 – «Осасуна», «Малага».

Со статистикой Суареса можно ознакомиться здесь.