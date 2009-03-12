Александр Рязанцев: «Надеюсь, у «Амкара» все наладится»

Полузащитник Александр Рязанцев прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (0:2) в матче РФПЛ.

- Не хватает, наверное, того, что не реализованы моменты, надо создавать больше моментов, чтобы повысить процент реализации. Надо играть агрессивнее, хотя сегодня в принципе играли агрессивно, просто не повезло. Слава богу, время у нас до 1-го числа есть и, надеюсь, мы все успеем поправить.

- Перенос матча в Уфу как-то сказался на команде?

- Конечно, сказался. При своих болельщиках, на своем поле совсем другая игра. Лишний перелет, гостиница, хотя больше, наверное, болельщиков не хватало, поле в Уфе очень хорошее. Спасибо большое Уфе, что приняли нас.

- Следующий домашний матч — с «Локомотивом». Другая игра будет?

- Надеюсь, успеем подкорректировать все моменты, которые у нас не получаются, наладить что-то, и все будет хорошо.