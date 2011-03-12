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    baltika

    Марсело: «Критика на нас вообще никак не влияет»

    Теги Реал Мадрид примера Испания Марсело Эйбар

    Защитник «Реала» Марсело поделился впечатлениями после победы над «Эйбаром» (2:1).

    «Мы обсуждали текущий сезон, потому что он складывается странно. Были матчи, где мы сыграли не лучшим образом, а были такие, где мы были лучшей командой, но не победили. Таков футбол.

    Матч сложился непросто, но старались показать хорошую игру и победили.

    Критика на нас вообще никак не влияет. Когда все получается, люди хвалят нас, но мы ни на что из этого внимания не обращаем.

    Мы делаем свое дело и концентрируемся на том, что требует от нас», – сказал Марсело.

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