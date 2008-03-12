Защитник «Уфы» Йокич: «Если бы судья добавил больше минут, то и 3:3 могло быть»

Защитник «Уфы» Боян Йокич подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против «Анжи» (3:2).

– Очень сложная игра получилась, очки были нужны как нам, так и «Анжи». В концовке могли забить четвертый, в этом случае было бы проще, но хорошо, что выиграли.

Гости провели очень хорошую встречу, в концовке сделали очень много подач. Если бы судья добавил больше минут, то и 3:3 могло быть.

- Как прокомментируете свой гол?

– Я мяч не видел, просто прыгнул, Живоглядов очень хорошую подачу дал, – сказал Йокич.