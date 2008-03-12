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    Защитник «Уфы» Йокич: «Если бы судья добавил больше минут, то и 3:3 могло быть»

    Теги премьер-лига Россия Анжи Боян Йокич Уфа

    Защитник «Уфы» Боян Йокич подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против «Анжи» (3:2).

    – Очень сложная игра получилась, очки были нужны как нам, так и «Анжи». В концовке могли забить четвертый, в этом случае было бы проще, но хорошо, что выиграли.

    Гости провели очень хорошую встречу, в концовке сделали очень много подач. Если бы судья добавил больше минут, то и 3:3 могло быть.

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    – Я мяч не видел, просто прыгнул, Живоглядов очень хорошую подачу дал, – сказал Йокич.

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