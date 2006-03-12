Каземиро: «Реал» должен наслаждаться игрой лучшего футболиста в мире»

Полузащитник «Реала» Каземиро после победы над «Эйбаром» (2:1) отметил игру форварда Криштиану Роналду, отметившегося дублем.

«Вклад Роналду? Все как и всегда. Мы должны продолжать наслаждаться игрой лучшего футболиста мира, играть с ним вместе одно удовольствие.

Нам пришлось помучаться, мы усердно работали на поле и знали, что придется тяжело. Нам противостоял отличный соперник, поле маленькое, а «Эйбар» много прессингует.

Нужно идти от матча к матчу, шаг за шагом. Мы в хорошей форме. Сегодня нам пришлось помучаться и сыграть так, как мы должны.

Теперь у нас есть неделя поработать и в то же время отдохнуть, потому что игры очень изнуряющие», – отметил Каземиро.