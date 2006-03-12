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    Каземиро: «Реал» должен наслаждаться игрой лучшего футболиста в мире»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Эйбар Каземиро

    Полузащитник «Реала» Каземиро после победы над «Эйбаром» (2:1) отметил игру форварда Криштиану Роналду, отметившегося дублем.

    «Вклад Роналду? Все как и всегда. Мы должны продолжать наслаждаться игрой лучшего футболиста мира, играть с ним вместе одно удовольствие.

    Нам пришлось помучаться, мы усердно работали на поле и знали, что придется тяжело. Нам противостоял отличный соперник, поле маленькое, а «Эйбар» много прессингует.

    Нужно идти от матча к матчу, шаг за шагом. Мы в хорошей форме. Сегодня нам пришлось помучаться и сыграть так, как мы должны.

    Теперь у нас есть неделя поработать и в то же время отдохнуть, потому что игры очень изнуряющие», – отметил Каземиро.

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