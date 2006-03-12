На матч с «Тюменью» самарцев выведет с капитанской повязкой Сергей Корниленко

Стали известны составы на матч 27-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ «Крылья Советов» – «Тюмень». По сравнению с предыдущей игрой в Санкт-Петербурге в стартовом составе самарской команды есть два изменения. На острие атаки вместо Сергея Самодина на поле с первых минут выйдет форвард Александр Соболев, отличившийся забитым голом в игре с «Динамо-СПБ». Вместо Ивана Таранова сыграет Азер Алиев. С капитанской повязкой на игру нашу команду выведет Сергей Корниленко. Среди запасных игроков – полузащитник Денис Ткачук, который оправился после травмы и вернулся в ротацию состава. Экс-игрок Тюмени», а ныне футболист самарцев Данил Кленкин также начнет этот матч на скамейке запасных.

«Крылья Советов»: 14 Конюхов, 2 Башкиров, 3 Ятченко, 10 Алиев, 6 Надсон, 8 Корниленко, 9 Чочиев, 15 Зотов, 7 Соболев, 64 Ланин, 90 Бурлак.

Запасные: 28 Леонов, 88 Шильников, 27 Кленкин, 25 Кулик, 5 Гаджибеков, 22 Самодин, 4 Таранов, 42 Тихонов, 77 Георгиевский, 31 Ткачук.

«Тюмень»: 1 Бучнев, 9 Чуканов, 22 Ненахов, 3 Козлов, 79 Юсупов, 5 Рябокобыленко, 8 Чудин, 27 Гузь, 17 Глухов, 71 Муллин, 91 Кузнецов.

Запасные: 16 Граб, 11 Богатырев, 10 Лаук, 90 Шакуро, 99 Шумилин, 29 Маслов, 15 Карпов, 7 Козлов, 4 Степанец, 30 Саламатов.