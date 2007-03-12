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    Унаи Эмери: «Не беспокоюсь по поводу своего будущего в «ПСЖ»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Унаи Эмери

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал информацию о своей вероятной отставке по окончании сезона.

    «То, что меня критикуют после вылета из Лиги чемпионов, – это нормально. Главное – проанализировать все внутри команды, разобраться во всем, чтобы изменить ситуацию и прогрессировать. Я думаю о команде, о клубе. Будущее для меня – это завтра. У нас есть и другие цели, к которым нужно хорошо подготовиться.

    Я не беспокоюсь по поводу своего будущего, не волнуюсь за команду. Я верю в «ПСЖ». Людей, являющихся частью этого проекта, могут заменить. Но сейчас я работаю так, словно мне предстоит остаться здесь на всю жизнь», – сказал Эмери.

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