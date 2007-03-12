Эусебио Ди Франческо: «Шахтер» – скорее бразильская, чем украинская команда»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал разгром «Торино» (3:0) в матче чемпионата Италии и поделился мнением о предстоящей ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с (первый матч – 1:2).

«Первый тайм мы провели не лучшим образом. После перерыва я перевел Наингголана ближе к атаке, поменял схему на 4-2-3-1, и мы стали находить больше свободных зон.

Самое главное для нас – сохранять в игре баланс, чего не было сегодня в первом тайме. Он понадобится нам в матче с «Шахтером», который скорее бразильская, чем украинская команда. Могу заверить, что мы способны доставить им хлопот», – сказал Ди Франческо.