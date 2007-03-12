Александр Алиев: «Пока конкретных предложений от клубов нет»

Бывший полузащитник «Анжи», «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о ситуации со своим трудоустройством.
Последним клубом 33-летнего хавбека в 2016 году был казахстанский «Тараз».
– Как поддерживаете форму?
— Немного поиграл в команде «Старая Боярка». А так — бегаю, самостоятельно поддерживаю форму.
— Вы не сдаетесь и все еще ищете команду?
— Конечно, я не сдаюсь, планирую еще поиграть. Пока что жду, может быть, появятся какие-то варианты. Пока что конкретных предложений нет.
— Вы ориентируетесь больше на Украину или вариант из зарубежья тоже рассматриваете?
— Не имеет значения. Главное — играть и получать удовольствие от футбола, – сказал Алиев.