Александр Алиев: «Пока конкретных предложений от клубов нет»

Бывший полузащитник «Анжи», «Локомотива» и киевского «Динамо» рассказал о ситуации со своим трудоустройством.

Последним клубом 33-летнего хавбека в 2016 году был казахстанский «Тараз».

– Как поддерживаете форму?

— Немного поиграл в команде «Старая Боярка». А так — бегаю, самостоятельно поддерживаю форму.

— Вы не сдаетесь и все еще ищете команду?

— Конечно, я не сдаюсь, планирую еще поиграть. Пока что жду, может быть, появятся какие-то варианты. Пока что конкретных предложений нет.

— Вы ориентируетесь больше на Украину или вариант из зарубежья тоже рассматриваете?

— Не имеет значения. Главное — играть и получать удовольствие от футбола, – сказал Алиев.