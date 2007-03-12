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    Александр Алиев: «Пока конкретных предложений от клубов нет»

    Теги Александр Алиев возможные трансферы

    Бывший полузащитник «Анжи», «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о ситуации со своим трудоустройством.

    Последним клубом 33-летнего хавбека в 2016 году был казахстанский «Тараз».

    – Как поддерживаете форму?

    — Немного поиграл в команде «Старая Боярка». А так — бегаю, самостоятельно поддерживаю форму.

    — Вы не сдаетесь и все еще ищете команду?

    — Конечно, я не сдаюсь, планирую еще поиграть. Пока что жду, может быть, появятся какие-то варианты. Пока что конкретных предложений нет.

    — Вы ориентируетесь больше на Украину или вариант из зарубежья тоже рассматриваете?

    — Не имеет значения. Главное — играть и получать удовольствие от футбола, – сказал Алиев.

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