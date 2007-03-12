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    Хуан Мата: «МЮ» нужно быть готовым к игре с «Ливерпулем». Он много забивает»

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Хуан Мата

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от матча АПЛ с «Ливерпулем».

    «Это главный для обеих команд матч, а также, возможно, и для всего английского футбола – в плане соперничества, истории клубов и атмосферы. Любой матч с «Ливерпулем» – особенный, и если удается забить превосходный гол или показать отличную игру, то это запоминается навсегда.

    Лучшим моментом моей карьеры в «МЮ» наши болельщики, наверное, назовут матч с «Ливерпулем» [в марте 2015-го – 2:1] и особенно тот самый гол. Это был фантастический для меня день: играть на «Энфилде» и забить два гола, в том числе победный!

    У «Ливерпуля» хорошая команда. У них удачная серия, особенно в плане атаки. Они много забивают, в частности, Салах, который проводит превосходный сезон. Нам нужно быть готовыми к этому матчу», – сказал Мата.

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