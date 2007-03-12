Хуан Мата: «МЮ» нужно быть готовым к игре с «Ливерпулем». Он много забивает»

Полузащитник Хуан Мата поделился ожиданиями от матча АПЛ с «Ливерпулем».

«Это главный для обеих команд матч, а также, возможно, и для всего английского футбола – в плане соперничества, истории клубов и атмосферы. Любой матч с – особенный, и если удается забить превосходный гол или показать отличную игру, то это запоминается навсегда.

Лучшим моментом моей карьеры в «МЮ» наши болельщики, наверное, назовут матч с «Ливерпулем» [в марте 2015-го – 2:1] и особенно тот самый гол. Это был фантастический для меня день: играть на «Энфилде» и забить два гола, в том числе победный!

У «Ливерпуля» хорошая команда. У них удачная серия, особенно в плане атаки. Они много забивают, в частности, Салах, который проводит превосходный сезон. Нам нужно быть готовыми к этому матчу», – сказал Мата.