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    Тренер БАТЭ о результативности Драгуна: «Надо узнать, что он ест – пропишем в меню»

    Теги высшая лига Беларусь БАТЭ Станислав Драгун Олег Дулуб

    Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб прокомментировал результативность полузащитника Станислава Драгуна, который забил в контрольных матчах 5 голов, став лучшим бомбардиром борисовчан в межсезонье.

    29-летний белорус известен по выступлениям за «Оренбург», «Крылья Советов», а также московское и минское «Динамо».

    – Драгун сейчас располагается ближе к атаке. Можно ли об этом что-то узнать?

    – Да ничего не поменялось в расположении Драгуна: как он играл опорника, так и играет. Как был хорошим игроком, так и остался.

    – Его увеличившаяся результативность вас не впечатляет?

    – Я поражен. С хорошей стороны. Надо узнать, что он ест – пропишем в меню, – сказал Дулуб.

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