Тренер БАТЭ о результативности Драгуна: «Надо узнать, что он ест – пропишем в меню»

Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб прокомментировал результативность полузащитника , который забил в контрольных матчах 5 голов, став лучшим бомбардиром борисовчан в межсезонье.

29-летний белорус известен по выступлениям за «Оренбург», «Крылья Советов», а также московское и минское «Динамо».

– Драгун сейчас располагается ближе к атаке. Можно ли об этом что-то узнать?

– Да ничего не поменялось в расположении Драгуна: как он играл опорника, так и играет. Как был хорошим игроком, так и остался.

– Его увеличившаяся результативность вас не впечатляет?

– Я поражен. С хорошей стороны. Надо узнать, что он ест – пропишем в меню, – сказал Дулуб.