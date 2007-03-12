Люка Эрнандес отклонил приглашение в сборную Франции на матч с Россией. Он хочет играть за Испанию

Защитник Люка Эрнандес отказался от вызова в сборную Франции на товарищеские матчи с Колумбией и Россией.

22-летний игрок родился в Марселе, его отец француз, а мать испанка, поэтому он имеет право выступать за любую из команд на международном уровне.

Главный тренер французской сборной интересовался по поводу возможного приглашения Эрнандеса на мартовские игры, однако сам футболист ждет вызов от сборной Испании.

Тем не менее, если , возглавляющий испанцев, в ближайшее время не обратит на него внимание, Люка может склониться к варианту с Францией.