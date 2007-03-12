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    Люка Эрнандес отклонил приглашение в сборную Франции на матч с Россией. Он хочет играть за Испанию

    Теги Дидье Дешам Атлетико сборная Франции примера Испания сборная Испании сборная России сборная Колумбии товарищеские матчи (сборные) Хулен Лопетеги Люка Эрнандес

    Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес отказался от вызова в сборную Франции на товарищеские матчи с Колумбией и Россией.

    22-летний игрок родился в Марселе, его отец француз, а мать испанка, поэтому он имеет право выступать за любую из команд на международном уровне.

    Главный тренер французской сборной Дидье Дешам интересовался по поводу возможного приглашения Эрнандеса на мартовские игры, однако сам футболист ждет вызов от сборной Испании.

    Тем не менее, если Хулен Лопетеги, возглавляющий испанцев, в ближайшее время не обратит на него внимание, Люка может склониться к варианту с Францией.

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