«Урал» не рассматривает вариант с переносом матча с «Локомотивом» в другой город

«Урал» не рассматривает вариант с переносом матча 22-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (12 марта) в другой город из-за погодных условий в Екатеринбурге. Об этом сообщил пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских.

«Смотрел прогноз погоды на 12 марта, когда должна состояться игра. Пишут, что до – 6 днём и –18 ночью. Мы готовимся к матчу только на нашем стадионе. Вариант с переносом не прорабатываем. Уже реализовали порядка пяти тысяч билетов. Все необходимые процедуры для того, чтобы газон был в нормальном состоянии, проводим.

С нами подобная ситуация происходит не впервой. В том году мы играли с «Амкаром» в таких же условиях, и на качество газона никто не жаловался. Хотя тогда было потеплее. Рассчитываем, что всё будет нормально и газон спокойно выдержит предстоящую игру.

В Екатеринбург приезжали представители РФПЛ. Первый раз — две недели назад, второй раз — 7 марта. За пять дней до игры поле было не в оптимальном состоянии, но все необходимые работы проводятся, подогрев работает, трава растёт.

Отключение электричества было, но не думаю, что это критически повлияло на поле. К 12 числу всё должно быть в пригодном состоянии. Болот и серо-коричневой земли не будет. Понятно, что не «Уэмбли», но мы в Екатеринбурге играем на газоне такого качества. Что делать. Зато он натуральный и ровный», — сказал Медведевских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.