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    В «Кальяри» уверены в добросовестности и честности Жоау Педру

    Теги Кальяри серия А Италия дисквалификации Жоау Педру

    «Кальяри» на официальном сайте опубликовал заявление в связи с положительной допинг-пробой полузащитника команды Жоау Педру. В клубе уверены в добросовестности и честности футболиста.

    Сегодня стало известно, что в организме 26-летнего бразильца было обнаружено вещество гидрохлоротиазид, игрок отстранен до окончания разбирательства.

    – В «Кальяри» удивлены сегодняшним новостям. Надеемся, что ситуация разрешится как можно скорее. Мы уверены в добросовестности и честности игрока, – говорится в заявлении клуба.

    В текущем сезоне Жоау Педру провел 23 матча, забил 6 голов и отдал 1 передачу и вместе с Леонардо Паволетти лидирует в списке бомбардиров команды.

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