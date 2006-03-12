В «Кальяри» уверены в добросовестности и честности Жоау Педру

«Кальяри» на официальном сайте опубликовал заявление в связи с положительной допинг-пробой полузащитника команды Жоау Педру. В клубе уверены в добросовестности и честности футболиста.

Сегодня стало известно, что в организме 26-летнего бразильца было обнаружено вещество гидрохлоротиазид, игрок отстранен до окончания разбирательства.

– В «Кальяри» удивлены сегодняшним новостям. Надеемся, что ситуация разрешится как можно скорее. Мы уверены в добросовестности и честности игрока, – говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне Жоау Педру провел 23 матча, забил 6 голов и отдал 1 передачу и вместе с Леонардо Паволетти лидирует в списке бомбардиров команды.