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    «Арсенал», «Лестер» и «Саутгемптон» интересуются Эльюнусси

    Теги премьер-лига Англия Базель Арсенал возможные трансферы Саутгемптон Лестер Мохамед Эльюнусси

    «Арсенал», «Лестер» и «Саутгемптон» проявляют интерес к полузащитнику «Базеля» Мохамеду Эльюнусси.

    Представители трех названных клубов наблюдали игрой футболиста в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1). 

    Эльюнусси забил гол и был признан лучшим игроком встречи.

    «Не могу говорить о конкретных клубах, но многие интересуются Мохамедом.

    Он стал лучшим игроком матча с «Манчестер Сити». Знаю, что некоторые команды следили за ним.

    Он готов сделать следующий шаг в карьере. У меня запланировано много встреч с клубами. Посмотрим, что произойдет дальше», – сказал агент футболиста Ферхат Чифичи.

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