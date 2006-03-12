«Арсенал», «Лестер» и «Саутгемптон» интересуются Эльюнусси

«Арсенал», «Лестер» и «Саутгемптон» проявляют интерес к полузащитнику «Базеля» Мохамеду Эльюнусси.
Представители трех названных клубов наблюдали игрой футболиста в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1).
Эльюнусси забил гол и был признан лучшим игроком встречи.
«Не могу говорить о конкретных клубах, но многие интересуются Мохамедом.
Он стал лучшим игроком матча с «Манчестер Сити». Знаю, что некоторые команды следили за ним.
Он готов сделать следующий шаг в карьере. У меня запланировано много встреч с клубами. Посмотрим, что произойдет дальше», – сказал агент футболиста Ферхат Чифичи.
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