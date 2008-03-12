Первенство молодежных команд. ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат»

Первенство молодежных команд
22-й тур
11 марта
Ахмат – ЦСКА – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Тикнизян (15), 0:2 – Олейников (74), 0:3 – Жиронкин (90).
9 марта
Амкар – Арсенал Тула – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Чухланцев (74)
Тосно – Рубин – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Цыганков (70), 1:1 – Скворцов (72), 2:1 – Ярцев (86).
10 марта
Уфа – Анжи – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Л. Мухаметшин (11).
Динамо – Краснодар – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Кутовой (32), 0:2 – Григорян (76), 1:2 – Агеев (90+1).
Урал – Локомотив – 1:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Глушков (22), 0:2 – Саркисян (26), 0:3 – Саркисян (55), 1:3 – Татаринов (63), 1:4 – Поникаров (64).
Ростов – Зенит – 3:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Колдунов (16), 1:1 – Петров (28), 2:1 – Мкртчян (69), 3:1 – Думбия (79).
Спартак – СКА Хабаровск – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Миронов (23).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское.
Таблица первенства молодежных команд
Статистика первенства молодежных команд
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