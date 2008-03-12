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    Первенство молодежных команд. ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат»

    Теги результаты первенство молодежных команд Россия Локомотив мол Амкар мол Анжи мол Ахмат мол Ростов мол Зенит мол Спартак мол ЦСКА мол Рубин мол Краснодар мол Урал мол Арсенал Тула мол Уфа мол Динамо Москва U-19 СКА мол Хабаровск Тосно мол

    Первенство молодежных команд

    22-й тур

    11 марта

    Ахмат – ЦСКА – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Тикнизян (15), 0:2 – Олейников (74), 0:3 – Жиронкин (90).

    9 марта

    Амкар – Арсенал Тула – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Чухланцев (74)

    Тосно – Рубин – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Цыганков (70), 1:1 – Скворцов (72), 2:1 – Ярцев (86).

    10 марта

    Уфа – Анжи – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Л. Мухаметшин (11).

    Динамо – Краснодар – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кутовой (32), 0:2 – Григорян (76), 1:2 – Агеев (90+1).

    Урал – Локомотив – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Глушков (22), 0:2 – Саркисян (26), 0:3 – Саркисян (55), 1:3 – Татаринов (63), 1:4 – Поникаров (64).

    Ростов – Зенит – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Колдунов (16), 1:1 – Петров (28), 2:1 – Мкртчян (69), 3:1 – Думбия (79).

    Спартак – СКА Хабаровск – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Миронов (23).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское.

    Таблица первенства молодежных команд

    Статистика первенства молодежных команд

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