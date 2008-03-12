На матче с «Тюменью» болельщиков ждут бесплатный чай и новая атрибутика

Уважаемые болельщики! Уже завтра, 10 марта, «Крылья Советов» проведут первый домашний матч в новом году. В рамках 27-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ самарцы примут на своем поле «Тюмень». Приглашаем всех желающих посетить этот матч – стоимость билетов всего от 100 рублей. С билетной программой можно ознакомиться здесь.

Любителям футбола вновь будет предложен бесплатный горячий чай. Получить его можно в точках кейтеринга перед каждой трибуной.

В клубном магазине на стадионе можно будет приобрести новинки атрибутики – мужские и женские часы, кепки и шапки. В день матча будет действовать специальная акция – при покупке новых головных уборов – в подарок клубная матчевая программка или тетрадь.

Матч «Крылья Советов» – «Тюмень» состоится в субботу, 10 марта. Начало игры в 14:00.