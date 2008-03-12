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    Мхитарян, Бериша, Фильо и Цыганков – претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

    Теги Лион Динамо Киев Лига Европы Арсенал Ред Булл Зальцбург Генрих Мхитарян Марсело Фильо Валон Бериша Виктор Цыганков

    УЕФА запустил голосование на выбор лучшего игрока недели по итогам прошедших матчей в 1/8 финала Лиги Европы.

    В число претендентов попали полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян, забивший гол в матче с «Миланом» (2:0), полузащитник «Зальцбурга» Валон Бериша, оформивший дубль в матче с дортмундской «Боруссией» (2:1), защитник «Лиона» Марсело Фильо, забивший гол ЦСКА (1:0) и хавбек киевского «Динамо» Виктор Цыганков с голом и ассистом в матче с «Лацио» (2:2).

    Итоги голосования будут известны 10 марта.

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