Мхитарян, Бериша, Фильо и Цыганков – претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА запустил голосование на выбор лучшего игрока недели по итогам прошедших матчей в 1/8 финала .

В число претендентов попали полузащитник Генрих Мхитарян, забивший гол в матче с «Миланом» (2:0), полузащитник «Зальцбурга» Валон Бериша, оформивший дубль в матче с дортмундской «Боруссией» (2:1), защитник «Лиона» Марсело Фильо, забивший гол ЦСКА (1:0) и хавбек киевского Виктор Цыганков с голом и ассистом в матче с «Лацио» (2:2).

Итоги голосования будут известны 10 марта.