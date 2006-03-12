Азамат Засеев: «Если ты не Месси и не Роналду, в каждой игре нужно быть мотивированным на все 100%»

Полузащитник «Уфы» поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России против «Анжи».

«Лично для меня все игры принципиальны. Я не могу делить игры на более или менее важные. Потому что стоит дать где-то слабину – и все, пиши пропало. Поэтому если ты не Месси и не Роналду, то в каждой игре нужно быть мотивированным на все 100%.

«Анжи» борется за сохранение прописки в РФПЛ и настрой у них естественно будет запредельный, но и цена ошибки возрастает. Сами были в этой ситуации пару сезонов назад, знаем, что это такое.

Но мы не смотрим на настрой соперника, мы концентрируемся, прежде всего, на своей игре. Тем более матч пройдет у нас дома, при поддержке наших болельщиков, а значит, преимущество будет на нашей стороне. Нам нужна только победа», – сказал Засеев.