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    Азамат Засеев: «Если ты не Месси и не Роналду, в каждой игре нужно быть мотивированным на все 100%»

    Теги Азамат Засеев премьер-лига Россия Анжи Уфа

    Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России против «Анжи».

    «Лично для меня все игры принципиальны. Я не могу делить игры на более или менее важные. Потому что стоит дать где-то слабину – и все, пиши пропало. Поэтому если ты не Месси и не Роналду, то в каждой игре нужно быть мотивированным на все 100%.

    «Анжи» борется за сохранение прописки в РФПЛ и настрой у них естественно будет запредельный, но и цена ошибки возрастает. Сами были в этой ситуации пару сезонов назад, знаем, что это такое.

    Но мы не смотрим на настрой соперника, мы концентрируемся, прежде всего, на своей игре. Тем более матч пройдет у нас дома, при поддержке наших болельщиков, а значит, преимущество будет на нашей стороне. Нам нужна только победа», – сказал Засеев.

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