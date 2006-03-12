Фурсенко о возможном уходе Манчини: «Все это слухи. Роберто работает очень уверенно»

Президент Сергей Фурсенко после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» (1:2) отреагировал на информацию о возможном уходе с поста главного тренера команды.

«Никак не реагирую. Сборная Италии? У Роберто контракт на три года, и он работает очень уверенно. Тренировки проходят на очень высоком уровне. Все это слухи», — сказал Фурсенко.

В четырех матчах после зимней паузы «Зенит» одержал одну победу. После 21 тура питерцы занимают в таблице РФПЛ 4-е место, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.