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    Александр Глеб может подписать контракт с «Кайратом»

    Теги Александр Глеб возможные трансферы высшая лига Казахстан Кайрат

    Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и БАТЭ Александр Глеб прибыл в Казахстан и провел тренировку с «Кайратом».

    У 36-летнего белоруса уже состоялись переговоры с Кайратом Боранбаевым, главой наблюдательного совета клуба из Алматы, но контракт пока не подписан.

    Скорее всего, повторится сценарий подписания полузащитника Андрея Аршавина, который выступает за «Кайрат» с 2016 года. Если Глеб после месяца испытательного срока наберет необходимые кондиции, с ним может быть заключено соглашение до конца сезона.

    Последним клубом Глеба были «Крылья Советов».

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