Александр Глеб может подписать контракт с «Кайратом»

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и БАТЭ Александр Глеб прибыл в Казахстан и провел тренировку с «Кайратом».

У 36-летнего белоруса уже состоялись переговоры с Кайратом Боранбаевым, главой наблюдательного совета клуба из Алматы, но контракт пока не подписан.

Скорее всего, повторится сценарий подписания полузащитника Андрея Аршавина, который выступает за «Кайрат» с 2016 года. Если Глеб после месяца испытательного срока наберет необходимые кондиции, с ним может быть заключено соглашение до конца сезона.

Последним клубом Глеба были «Крылья Советов».