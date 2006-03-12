«Олд Траффорд» в 25-ый раз подряд стал самым посещаемым стадионом в Англии

«Манчестер Юнайтед» вновь стал командой с самым заполняемым домашним стадионом в Англии.

«Красные дьяволы» удерживают первенство по числу зрителей на домашних играх Английской премьер-лиги на протяжении 25-ти лет подряд, что является рекордом лиги.

На предстоящем в субботу матче против «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» ожидается аншлаг, а общая посещаемость на домашних играх «красных дьяволов» в премьер-лиге в нынешнем сезоне в среднем равна 74692 зрителям, что составляет 99% вместимости стадиона.

«Тоттенхэм», опережавший «Юнайтед» ранее из-за временного переезда на «Уэмбли» в этом сезоне, расположился на второй строчке в таблице по заполняемости домашнего стадиона со средним показателем в 68324 зрителя