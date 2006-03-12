Рой Кин о «ПСЖ»: «Вам нужно немного везения в этом турнире. Я бы не критиковал их так сильно»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин сказал, что не нужно так сильно критиковать «ПСЖ» за поражения в 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Реала».

Я думаю, что «ПСЖ» немного не везло в последние несколько лет. Я действительно считаю так. В этом сезоне они вышли с первого места в группе, и кого они получили? «Реал».

Им не везло в первом матче, у них были пять бешеных минут в конце матча. Травма Неймара и красная карточка во втором. Вам нужно немного везения в этом турнире. Я бы не критиковал их так сильно.

Теперь стало модно наезжать на команды. Очень тяжело что-то сделать, когда против тебя играют игроки топ-уровня и ты не можешь отобрать мяч. Это «Реал», чемпионы Европы — дайте им передохнуть», — сказал Кин.