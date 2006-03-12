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    Все матчи Лиги Европы в приложении Sports.ru на Android и iPhone/iPad

    Теги ЦСКА Локомотив Зенит Боруссия Дортмунд Лион Милан Лацио Динамо Киев Спортинг Атлетико Лига Европы Арсенал Sports.ru РБ Лейпциг мобильные приложения

    Сейчас проходят первые матчи 1/8 Лиги Европы: «Атлетико» против «Локомотива», «РБ Лейпциг» – «Зенит», «Милан» играет против «Арсенала» и другие матчи.

    Расписание, текстовые трансляции, статистику, составы, видео и многое другое вы найдете в приложении Sports.ru на Android и iPhone/iPad.

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    Также в приложение вы найдете:

    – Возможность добавить любимый клуб в избранное и следить за его результатами и статистикой в отдельной вкладке.

    – Новостную ленту Лиги Европы, эксклюзивные материалы, блоги, интервью с игроками, мнения и инсайды экспертов.

    – Гибко настраиваемые push-уведомления о голах и результатах команд.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

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