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    Le Parisien: «ПСЖ» может летом продать Кавани, Верратти, Ди Марию и Алвеса

    Теги ПСЖ Эдинсон Кавани Дани Алвес лига 1 Франция возможные трансферы Анхель Ди Мария Хавьер Пасторе Юри Берчиче Марко Верратти Адриен Рабьо Антеру Энрике

    «ПСЖ» летом хочет устроить значительные кадровые перестановки, утверждает Le Parisien.

    Парижский клуб может летом избавиться от Дани Алвеса, Левена Курзава, Юри Берчиче, Адриена Рабьо, Марко Верратти, Хавьера Пасторе, Анхеля Ди Марии и Эдинсона Кавани.

    Это связано с тем, что ряд игроков не устраивает руководство, некоторые не продлевают истекающие через полтора года контракты. «ПСЖ» хочет строить новую команду вокруг Неймара и Килиана Мбаппе.

    Кроме того, как уже сообщалось, в отставку будет отправлен Унаи Эмери. Сообщается, что также будет уволен спортивный директор Антеру Энрике.

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