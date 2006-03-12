Le Parisien: «ПСЖ» может летом продать Кавани, Верратти, Ди Марию и Алвеса

летом хочет устроить значительные кадровые перестановки, утверждает Le Parisien.

Парижский клуб может летом избавиться от Дани Алвеса, Левена Курзава, Юри Берчиче, Адриена Рабьо, Марко Верратти, Хавьера Пасторе, и Эдинсона Кавани.

Это связано с тем, что ряд игроков не устраивает руководство, некоторые не продлевают истекающие через полтора года контракты. «ПСЖ» хочет строить новую команду вокруг Неймара и Килиана Мбаппе.

Кроме того, как уже сообщалось, в отставку будет отправлен Унаи Эмери. Сообщается, что также будет уволен спортивный директор Антеру Энрике.