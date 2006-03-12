Sports.ru выпустил принципиально новые клубные приложения на Android для болельщиков «Зенита», «Спартака», «Барсы», «Реала» и других клубов

В течение последних месяцев мы активно работали над обновлением главных приложений, которыми сотни тысяч футбольных и хоккейных болельщиков пользуются каждый день.
Теперь мы рады объявить о запуске новых версий клубных приложений Sports.ru!
Новые клубные Android-приложения от Sports.ru — это:
– Абсолютно новый дизайн.
– Новый раздел «Статусы»! Пора рассказать одноклубникам, что вы думаете о последнем трансфере или выбранной тренером тактике на матч.
– Красивая лента новостей, материалов и блогов пользователей о вашей любимой команде.
– Максимально оперативные push-уведомления о важных новостях и событиях матчей.
– Новые онлайны матчей с онлайн-статистикой и чатами для одноклубников.
– Полностью обновленный внешний вид календаря матчей, турнирных таблиц и статистики по турнирам, клубу и отдельным игрокам.
Уже сейчас вы можете скачать новые Android-приложения следующих клубов:
В ближайшее время обновление получат Android-приложения других футбольных и хоккейных клубов! Мы обязательно сообщим.
Пользователи iPhone и iPad могут скачать последнюю версию приложения своего любимого клуба по этой ссылке.
Sports.ru — делаем спорт лучше!
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