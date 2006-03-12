Sports.ru выпустил принципиально новые клубные приложения на Android для болельщиков «Зенита», «Спартака», «Барсы», «Реала» и других клубов

В течение последних месяцев мы активно работали над обновлением главных приложений, которыми сотни тысяч футбольных и хоккейных болельщиков пользуются каждый день.

Теперь мы рады объявить о запуске новых версий клубных приложений Sports.ru!

Новые клубные Android-приложения от Sports.ru — это:

– Абсолютно новый дизайн.

– Новый раздел «Статусы»! Пора рассказать одноклубникам, что вы думаете о последнем трансфере или выбранной тренером тактике на матч.

– Красивая лента новостей, материалов и блогов пользователей о вашей любимой команде.

– Максимально оперативные push-уведомления о важных новостях и событиях матчей.

– Новые онлайны матчей с онлайн-статистикой и чатами для одноклубников.

– Полностью обновленный внешний вид календаря матчей, турнирных таблиц и статистики по турнирам, клубу и отдельным игрокам.

Уже сейчас вы можете скачать новые Android-приложения следующих клубов:

Спартак

Барселона

Реал

ЦСКА

Зенит

Манчестер Юнайтед

Челси

Локомотив

Ювентус

Ливерпуль

Арсенал Лондон

Рубин

Динамо

Милан

Краснодар

В ближайшее время обновление получат Android-приложения других футбольных и хоккейных клубов! Мы обязательно сообщим.

Пользователи iPhone и iPad могут скачать последнюю версию приложения своего любимого клуба по этой ссылке.

Sports.ru — делаем спорт лучше!