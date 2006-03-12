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    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Sports.ru выпустил принципиально новые клубные приложения на Android для болельщиков «Зенита», «Спартака», «Барсы», «Реала» и других клубов

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Рубин Милан Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ювентус премьер-лига Россия премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид серия А Италия примера Испания Лига чемпионов Лига Европы Арсенал Динамо Москва Sports.ru Краснодар мобильные приложения

    В течение последних месяцев мы активно работали над обновлением главных приложений, которыми сотни тысяч футбольных и хоккейных болельщиков пользуются каждый день.

    Теперь мы рады объявить о запуске новых версий клубных приложений Sports.ru!

    Новые клубные Android-приложения от Sports.ru — это:

    – Абсолютно новый дизайн.

    – Новый раздел «Статусы»! Пора рассказать одноклубникам, что вы думаете о последнем трансфере или выбранной тренером тактике на матч.

    – Красивая лента новостей, материалов и блогов пользователей о вашей любимой команде.

    – Максимально оперативные push-уведомления о важных новостях и событиях матчей. 

    – Новые онлайны матчей с онлайн-статистикой и чатами для одноклубников.

    – Полностью обновленный внешний вид календаря матчей, турнирных таблиц и статистики по турнирам, клубу и отдельным игрокам.

     

    Уже сейчас вы можете скачать новые Android-приложения следующих клубов:

    Спартак

    Барселона

    Реал

    ЦСКА

    Зенит

    Манчестер Юнайтед

    Челси

    Локомотив

    Ювентус

    Ливерпуль

    Арсенал Лондон

    Рубин

    Динамо

    Милан

    Краснодар

    В ближайшее время обновление получат Android-приложения других футбольных и хоккейных клубов! Мы обязательно сообщим.

    Пользователи iPhone и iPad могут скачать последнюю версию приложения своего любимого клуба по этой ссылке.

    Sports.ru — делаем спорт лучше!

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