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    Дмитрий Черышев: «Разногласия между футболистами в «Зените» бросаются в глаза»

    Теги Зенит Константин Сарсания Лига Европы Дмитрий Черышев РБ Лейпциг

    Бывший тренер молодежной команды «Зенита» Дмитрий Черышев оценил шансы команды в противостоянии с «РБ Лейпцигом» в Лиге Европы.

    «Матчи европейских турниров всегда стоят особняком, игрокам не требуется по-особенному настраиваться. Они подходят к ним, как к играм против грандов мирового футбола — «Реала», «Барселоны». Команды борются не за очки, а за шанс продолжить свою борьбу за трофей. Сравнить это можно разве что с Кубком России.

    Безусловно, Манчини — выдающий тренер, он видит причины лучше остальных. Но, на мой взгляд, налицо проблемы в команде, разногласия между футболистами бросаются в глаза. Кроме того, в «Зените» происходит очень большая текучка игроков, что не идет на пользу.

    Манчини необходимо сформировать костяк — без него очень сложно добиваться серьезных результатов. Больно смотреть на то, что сейчас происходит в санкт-петербургском клубе. Одной из причин может быть кончина Константина Сарсании — он, как спортивный директор, смог бы расставить всех на свои места.

    В первую очередь объединить коллектив. Когда это произойдет, результат будет. «Зенит» располагает одними из лучших российских игроков и качественными иностранными футболистами. Итоговый успех сейчас будет зависеть скорее от спортсменов, чем от наставника», – сказал Черышев.

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