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    Облак не сыграет с «Локомотивом», ворота «Атлетико» будет защищать дебютант Вернер

    Теги Локомотив Атлетико примера Испания Лига Европы травмы Ян Облак Аксель Вернер

    Основной вратарь «Атлетико» Ян Облак пропустит ближайший матч с «Локомотивом» в 1/8 финала Лиги Европы.

    Словенец был включен в состав мадридской команды и находился в ее расположении перед игрой в отеле, однако накануне было принято решение, что он все же не сыграет.

    25-летний голкипер страдает от последствий ушиба руки. В воскресенье он отыграл в полном объеме матч с «Барселоной» (0:1), но перед этим практически не тренировался.

    Участие Облака в следующем матче «Атлетико» против «Сельты» 11 марта также под вопросом.

    Ворота мадридцев в игре с «Локомотивом» будет защищать 22-летний дебютант Аксель Вернер, который еще не играл за основную команду «кольчонерос».

    Матч «Атлетико» – «Локомотив» состоится сегодня, 8 марта. Начало – в 21.00 по московскому времени.

    Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

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