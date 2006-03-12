Облак не сыграет с «Локомотивом», ворота «Атлетико» будет защищать дебютант Вернер

Основной вратарь «Атлетико» Ян Облак пропустит ближайший матч с «Локомотивом» в 1/8 финала .

Словенец был включен в состав мадридской команды и находился в ее расположении перед игрой в отеле, однако накануне было принято решение, что он все же не сыграет.

25-летний голкипер страдает от последствий ушиба руки. В воскресенье он отыграл в полном объеме матч с «Барселоной» (0:1), но перед этим практически не тренировался.

Участие Облака в следующем матче против «Сельты» 11 марта также под вопросом.

Ворота мадридцев в игре с будет защищать 22-летний дебютант Аксель Вернер, который еще не играл за основную команду «кольчонерос».

Матч «Атлетико» – «Локомотив» состоится сегодня, 8 марта. Начало – в 21.00 по московскому времени.

Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.