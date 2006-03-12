Норберто Бриаско и еще 12 легионеров приглашены в сборную Армении

24 и 27 марта сборная Армении в Ереване, на «Республиканском» стадионе проведет товарищеские поединки соответственно с национальными командами Эстонии (начало в 18:00) и Литвы (в 19:00).

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян вызвал 13 легионеров для подготовки к предстоящим играм:

Генрих Мхитарян, «Арсенал» (Англия)

Тигран Барсегян, «Вардар» (Македония)

Гаэль Андонян, «Олимпик» (Марсель, Франция)

Маркос Пизелли, «Актобе» (Казахстан)

Камо Оганесян, «Жетысу» (Казахстан)

Оганес Амбарцумян, «Вардар» (Македония)

Вараздат Ароян, «Урал» (Россия)

Саркис Адамян, «Ян Регенсбург» (Германия)

Гегам Кадимян, «Ворскла» (Украина)

Араз Озбилиз, «Шериф» (Молдова)

Геворг Казарян, «Маритиму» (Португалия)

Норберто Бриаско, «Атлетико Уракан» (Аргентина)

Впервые в сборную приглашен аргентинский форвард армянского происхождения Норберто Бриаско Балекян.

Руслан Корян, Артур Саркисов и Гор Малакян в сборе не примут участие, так как находится в стадии восстановления, а Эдгар Манучарян только вылечился после травмы.

Список футболистов, приглашенных из чемпионата Армении, и окончательная заявка национальной команды будут опубликованы позже.