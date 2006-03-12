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    Трансфер хавбека «Гремио» Артура в «Барселону» сорвался

    Теги Гремио высшая лига Бразилия Барселона примера Испания возможные трансферы Артур Рамос

    Полузащитник «Гремио» Артур Рамос не перейдет в «Барселону».

    Представители каталонского клуба на этой неделе встретились с руководством «Гремио» и агентом футболиста, однако переговоры не увенчались успехом.

    Стороны не смогли согласовать условия сделки, в частности, комиссионные выплаты и зарплату 21-летнего хавбека.

    Одной из причин, почему «Барселона» отказывалась принимать предложенные условия, является то, что в январе 2019-го, возможно, в составе команды не будет места для Артура, так как сейчас сине-гранатовые использовали все места в заявке для игроков не из Евросоюза.

    По информации El Mundo Deportivo, «Гремио» не устроило также, что «Барселона» хотела перенести выплаты за трансфер Артура на 1 июля, то есть на новый финансовый год.

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