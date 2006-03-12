Трансфер хавбека «Гремио» Артура в «Барселону» сорвался

Полузащитник Артур Рамос не перейдет в «Барселону».

Представители каталонского клуба на этой неделе встретились с руководством и агентом футболиста, однако переговоры не увенчались успехом.

Стороны не смогли согласовать условия сделки, в частности, комиссионные выплаты и зарплату 21-летнего хавбека.

Одной из причин, почему отказывалась принимать предложенные условия, является то, что в январе 2019-го, возможно, в составе команды не будет места для Артура, так как сейчас сине-гранатовые использовали все места в заявке для игроков не из Евросоюза.

По информации El Mundo Deportivo, «Гремио» не устроило также, что хотела перенести выплаты за трансфер Артура на 1 июля, то есть на новый финансовый год.