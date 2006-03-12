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    Максим Осипенко: В обороне притерлись друг к другу и уверенно себя чувствуем

    Теги Факел Максим Осипенко

    Защитник воронежского «Факела» в пятый раз за сезон включен в символическую сборную тура по версии официального сайта ФНЛ. Достижение в принципе значимое, а для представителя обороны довольно редкое. Ну, а с учетом того, что «Факел» застрял на последнем месте, это просто удивительно.

    - Максим, знаете о том, что Вас вновь выбрали в символическую сборную и придаете ли этому какое-то значение?

    - Да, в курсе. Конечно мне приятно, что мою игру отмечают. Не знаю, честно говоря, кто это определяет, но все равно здорово.

    - Обсуждаете с кем-то из родственников свою игру или может в команде как-то на это обращают внимание?

    - В команде — да. Пацаны подтравливают понемногу (смеется). Вроде: наберут кого попало в сборную…

    - Какой настрой был в команде весь подготовительный период зимой? Шансы ведь спастись есть.

    - Конечно шансы есть. Никто вылетать не собирается. Мы об этом говорили и работали соответственно. У нас и календарь хороший, со всеми конкурентами играем дома. Совсем не та ситуация, чтоб руки опустить, говорить, что все потеряно. Все от нас зависит.

    - А в чем тогда причина неудачной первой части сезона?

    - Причин, наверно, должно быть много разных. Главная — мы же с листа летом начали, сильно состав поменялся. Много молодых ребят сразу в игру влилось. Сейчас явно сильнее стали, сыгрались. Вот в обороне у нас одни и те же лица, мы притерлись, уверенно себя чувствуем рядом друг с другом.

    - О премьер-лиге мечтаете? И вообще, реально дотянуться до этого уровня?

    - Реально вполне. Если б в игре защитников РФПЛ было что-то сверхъестественное, они бы дальше ушли, правильно? Играли б не здесь. Ну и команды выходят в РФПЛ, ребята из первого дивизиона вполне нормально там смотрятся. И кто приходит из премьер-лиги к нам, ничего прям невероятного в их игре нет. Так что все реально.

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