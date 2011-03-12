Чалов, Кучаев и Бакаев вошли в расширенный состав молодежной сборной России

Стал известен расширенный состав молодежной сборной России на отборочные матчи Чемпионата Европы-2019 U-21 c Македонией (Скопье, 23 марта) и Гибралтаром (Гибралтар, 27 марта).

В расширенный список вошел 31 футболист.

Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак» Москва), Александр Мелихов («Томь» Томск), Игорь Обухов («Арсенал» Тула).

Защитники: Александр Довбня («Пафос» Кипр), Никита Калугин («Динамо» Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все – «Спартак» Москва), Михаил Лысов («Локомотив» Москва), Виталий Стежко («Краснодар»), Джамалдин Ходжаниязов («Динамо-СПб» Санкт-Петербург), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург), Павел Шакуро («Тюмень»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев (оба – «Спартак» Москва), Аяз Гулиев, Александр Зуев, Дмитрий Скопинцев (все – «Ростов» Ростов-на-Дону), Илья Жигулев, Александр Макаров (оба – «Тосно» Ленинградская область), Игорь Коновалов («Рубин» Казань), Константин Кучаев (ЦСКА Москва), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Андрей Мостовой («Химки» Московская область), Иван Обляков («Уфа»), Роман Тугарев («Локомотив» Москва), Даниил Фомин («Олимпиец» Нижний Новгород).

Нападающие: Александр Соболев («Крылья Советов» Самара), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Окончательный состав молодежной сборной России станет известен 12 марта.