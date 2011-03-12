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    Магазин «Атлетико» ограбили накануне матча с «Локомотивом»

    Теги Атлетико примера Испания Лига Европы происшествия Ванда Метрополитано

    Официальный клубный магазин «Атлетико» был ограблен накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Локомотива».

    Инцидент произошел во вторник в 23.00 по местному времени на стадионе мадридского клуба «Ванда Метрополитано», где и располагается магазин.

    Сообщается, что четверо преступников с закрытыми лицами на угнанном автомобили въехали в запертую дверь магазина на большой скорости.

    Оказавшись внутри, грабители вынесли различную атрибутику «Атлетико», в том числе футболки, поло, толстовки и шарфы.

    Матч «Атлетико» – «Локомотив» состоится в четверг, 8 марта. Начало – в 21.00 по московскому времени.

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