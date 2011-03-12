Антон Бобер поддерживает форму с основной командой «Крыльев»

«Крылья Советов» продолжают подготовку к субботней игре с «Тюменью». Вчера наша команда проводила занятие на синтетике клубной базы, а сегодня «Крылья» тренировались на третьем поле стадиона «Металлург». Перед началом тренировки вся команда и главный тренер Андрей Тихонов тепло поздравили форварда самарцев Александра Соболева, которому сегодня исполнился 21 год.Несмотря на достаточно морозную погоду, занятие длилось около полутора часов и было посвящено тактическим упражнениям и работе с мячами. В тренировке участвовали все здоровые игроки, кроме серба Срджана Мияйловича, который восстанавливается после повреждения у себя на родине. Также с основной командой временно будет тренироваться для поддержания формы полузащитник Антон Бобер, поскольку команда игрока – «Крылья Советов-2» сейчас проводит сбор в Турции.

Матч 27-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ «Крылья Советов» – «Тюмень» состоится в субботу, 10 марта, на стадионе «Металлург». Начало встречи в 14:00.