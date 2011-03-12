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    baltika

    Игорь Семшов: «Однозначно надо возвращаться на систему «весна-осень»

    Теги Игорь Семшов премьер-лига Россия болельщики Арсенал Тула

    Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов поделился мнением о системе «осень-весна».

    – Люди хотят видеть добротный футбол, хотят идти на стадион с детьми, но в такой холод немногие решаются. Да и игра в таких условиях не получается. Плюс травм больше. Несколько месяцев команды готовятся в теплых странах, а потом играют при минусовой температуре. С этим надо что-то делать.

    – Или тренироваться в России, или возвращаться на прежнюю систему «весна-осень».

    – Возвращаться на систему «весна-осень». Однозначно. Тогда можно будет чуть позже начинать чемпионат, зато играть в хороших условиях. И можно почаще проводить, по два тура в неделю. У нас в Туле ходит много народа на стадион. Так что мы думаем не только про игроков, но и про болельщиков. Им тоже должно быть комфортно.

    – Но в год чемпионата мира или Евро все равно надо будет раньше заканчивать, а значит, уплотнять календарь. 

    – Согласен. Но мы раньше так играли – и все было нормально. До мая, а потом пауза. Сейчас же начинаем чемпионат практически в августе. Через два месяца начинаются дожди, а то и снег. Поля вытоптаны. На хороших только тренируемся. Но для кого? – сказал Семшов.

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