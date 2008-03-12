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    С. Прядкин: «Фанаты «Спартака» сожгли ровно одно кресло»

    Теги Спартак Локомотив Сергей Прядкин Илья Геркус

    Президент РФПЛ С.Прядкин прокомментировал поведение фанатов на матче «Локомотив»-"Спартак»:

    – Вопрос по матчу «Локомотив» – «Спартак». Как расцениваете решение президента «Локо» Ильи Геркуса запретить перформанс фанатам красно-белых?

    – Не надо было этого делать. И мы с Геркусом уже обсудили ситуацию. Впредь такого не повториться. С другой стороны – президента «Локомотива» тоже можно понять. Это был ответный шаг на действия «Спартака» в первом круге… И все же, если лига баннеры утвердила, клубы не должны блокировать их использование на матчах. Все-таки болельщики готовятся, у них свои интересы.

    – В итоге спартаковские фанаты подпалили арену в Черкизове…

    – Интересный момент. Когда после игры выходил со стадиона, увидел вереницу пожарных машин. Боялся, там сожгли полтрибуны, кресел 100–150. А знаете, сколько на самом деле?

    – И сколько же?

    – Геркус сказал, что ровно одно. Одно кресло, представляете?! Но болельщики, конечно, неправы. Там было много пиротехники. Отмечали день рождения одного из лидеров фанатского движения. В итоге клубы будут наказаны.И, тем не менее, отмечу, что с каждым сезоном файеров, поджогов на матчах РФПЛ становится меньше. Это статистика. В некоторых городах таких вещей вообще нет.

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