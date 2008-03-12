Григорян пообещал сохранить «Луч-Энергию» в ФНЛ

Главный тренер футбольного клуба «Луч» Александр Григорян, вернувшийся во Владивосток спустя четыре года, пообещал сохранить прописку приморского клуба в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но гарантировал валидольную концовку.

«Сейчас самое главное побеждать в играх «за шесть очков» (в матчах против прямых конкурентов – Прим. авт.). Я сразу предупреждаю – ситуация будет «на тоненького». До последнего тура все будет. Но уверяю – все у нас получится. Мне очень нравится позитивный настрой губернатора, но я реалист – выйти в премьер-лигу в ближайшей перспективе вряд ли получится. Это очень долгий путь.», — сказал г-н Григорян.

По его словам, он хотел вернуться во Владивосток еще два года назад. Но получилось только сейчас.

«Я наблюдал за командой со стороны. Это, конечно, был тяжелейший период в истории приморского футбола. Игроки буквально голодали. Хочу поблагодарить Руслана Викторовича Кондратова за то, что он подставил крепкое плечо. Еще в конце прошлого года все считали, что «Луч» обречен и прекратит свое существование. Мы выжили – и это просто чудо. И его нужно продолжить. Я хочу, чтобы болельщики не паниковали – как тренер я такие ситуации проходил трижды», — сказал Александр Григорян.