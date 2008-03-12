Новичок «Динамо» Тетте: «Если буду расстраиваться из-за расизма, белее не стану»

Новичок ганский полузащитник Абдул-Азиз Тетте, выступавший ранее за «Лех», заявил, что не обращает внимания на проявления расизма.

— В Польше сталкивались с проявлениями расизма?

— Это происходит во всем мире, не только в Польше. Со мной — несколько раз.

— И как реагировали? Отвечали трибунам?

— Никак не отвечал. Порой накатывают эмоции, но если подумать… Ну, называют меня черным — но что поделать, если я в самом деле черный и не могу это поменять? Если я расстроюсь из-за проявлений расизма, белее от этого не стану. Называйте, как хотите — что с того?

Да, я черный, и добавить к этому нечего. Просто продолжу играть в футбол и жить своей жизнью, – сказал Тетте.