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    Новичок «Динамо» Тетте: «Если буду расстраиваться из-за расизма, белее не стану»

    Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Абдул-Азиз Тетте

    Новичок «Динамо» ганский полузащитник Абдул-Азиз Тетте, выступавший ранее за «Лех», заявил, что не обращает внимания на проявления расизма.

    — В Польше сталкивались с проявлениями расизма?

    — Это происходит во всем мире, не только в Польше. Со мной — несколько раз.

    — И как реагировали? Отвечали трибунам?

    — Никак не отвечал. Порой накатывают эмоции, но если подумать… Ну, называют меня черным — но что поделать, если я в самом деле черный и не могу это поменять? Если я расстроюсь из-за проявлений расизма, белее от этого не стану. Называйте, как хотите — что с того?

    Да, я черный, и добавить к этому нечего. Просто продолжу играть в футбол и жить своей жизнью, –  сказал Тетте.

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