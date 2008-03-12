Фарфан, Ари и Чорлука могут сыграть с «Атлетико»

Главный тренер Юрий Семин рассказал, почему ведущие футболисты команды , Ари и Ведран Чорлука не сыграли в матче РФПЛ со «Спартаком» (0:0).

– В последний момент выяснилось: выйти на поле Фарфан сможет, только если врачи сделают ему обезболивающую блокаду. Было принято решение не рисковать здоровьем форварда.

С Ари ситуация несколько иная. Он только набирает кондиции после операции на крестообразных связках. А игра в такую погоду и на тяжелом поле могла вполне спровоцировать рецидив. Учитывая это обстоятельство, а также плотный календарь, мы пришли к выводу, что не стоит испытывать судьбу и что нужно подождать, когда Ари будет готов на сто процентов.

– Можно рассчитывать, что к матчу с вы получите именно такого Ари?

– Очень на это надеюсь.

– А каковы шансы сыграть с «Атлетико» у Фарфана?

– Хорошие. Главное, что он, как и Ари, рвется в бой. Но все-таки последнее слово я оставляю за медиками.

Чорлука из-за тяжелейшей травмы несколько месяцев оставался без игровой практики. И сразу вводить его в состав [против «Спартака»] было бы рискованно и для команды, и для самого футболиста. Но квалификация и опыт Чорлуки не подлежат сомнению. И сейчас он готовится сыграть с «Атлетико», – сказал Семин.