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    Фарфан, Ари и Чорлука могут сыграть с «Атлетико»

    Теги Локомотив Юрий Семин Джефферсон Фарфан премьер-лига Россия Атлетико Лига Европы травмы Ведран Чорлука Ари

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, почему ведущие футболисты команды Джефферсон Фарфан, Ари и Ведран Чорлука не сыграли в матче РФПЛ со «Спартаком» (0:0).

    – В последний момент выяснилось: выйти на поле Фарфан сможет, только если врачи сделают ему обезболивающую блокаду. Было принято решение не рисковать здоровьем форварда.

    С Ари ситуация несколько иная. Он только набирает кондиции после операции на крестообразных связках. А игра в такую погоду и на тяжелом поле могла вполне спровоцировать рецидив. Учитывая это обстоятельство, а также плотный календарь, мы пришли к выводу, что не стоит испытывать судьбу и что нужно подождать, когда Ари будет готов на сто процентов.

    – Можно рассчитывать, что к матчу с «Атлетико» вы получите именно такого Ари?

    – Очень на это надеюсь.

    – А каковы шансы сыграть с «Атлетико» у Фарфана?

    – Хорошие. Главное, что он, как и Ари, рвется в бой. Но все-таки последнее слово я оставляю за медиками.

    Чорлука из-за тяжелейшей травмы несколько месяцев оставался без игровой практики. И сразу вводить его в состав [против «Спартака»] было бы рискованно и для команды, и для самого футболиста. Но квалификация и опыт Чорлуки не подлежат сомнению. И сейчас он готовится сыграть с «Атлетико», – сказал Семин.

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